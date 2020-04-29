Москва, , 10:05 — REGNUM Следствие намерено объединить в одно производство дело отца и сына Арашуковых и высокопоставленных правоохранителей из Карачаево-Черкесии. Теперь экс-главу СКР по региону Казбека Булатова, бывших начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и следователя Андрея Филиппова обвиняют по статье УК РФ «Создание организованного преступного сообщества или участие в нем», пишет «КоммерсантЪ».

Ранее обвинение в этом преступлении было предъявлено бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу — советнику главы «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову.

По версии следствия бывшие сотрудники СКР и МВД прикрывали деятельность преступного сообщества, в создании которого обвиняют Арашукова-старшего. По мнению адвокатов арестованных, действия следствия не обоснованы, пишет «Ъ».

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Как сообщало ИА REGNUM, отца и сына Арашуковых задержали 30 января 2019 года по подозрению в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей. Кроме того, их подозревают в причастности к убийствам двух политических деятелей.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны также бывший и.о. руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии генерал-майор Казбек Булатов, начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР полковник Тимур Бетуганов, а также следователь Андрей Филиппов. Их подозревают в покровительстве Арашуковым и затягивании расследования уголовных дел об убийствах.