Якутск, , 10:08 — REGNUM Дочка Газпрома — «Газпром добыча Ноябрьск» — подрядчик на Чаяндинском месторождении в Якутии, где работники вахтовых посёлков высказали недовольство и жалобы на содержание их в условиях коронавируса, не планирует вывозить рабочих.

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«В настоящее время внеплановый вывоз работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск», обеспечивающих в вахтовом режиме добычу газа на Чаяндинском месторождении, не планируется. Сформирован резерв работников на случай необходимости смены вахтового персонала», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что вахтовый посёлок, где вспыхнул бунт работников, относится к одной из подрядных организаций.

«Нам известно о факте недовольства работников подрядной организации «ГазАртСтрой», участвующей в работах по продолжению обустройства Чаяндинского месторождения. Вместе с тем в этих работах задействовано около 30 подрядных организаций», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, терпение вахтовиков в Якутии лопнуло 27 апреля — они вышли на пикет, где высказали свои претензии по содержанию и питанию в условиях распространения коронавируса. Ещё 11 апреля были выявлены положительные пробы у многих вахтовиков, позже анализы сдали остальные 10,5 тыс. жителей рабочих посёлков, но результатов до сих пор нет. Люди не разграничены, живут скученно, посещают общие бани и столовые.

Глава Якутии Айсен Николаев и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев вмешались в ситуацию, были приняты оперативные меры на уровне ведомств и министерств. Николаев заявили, что Газпром вывезет рабочих с месторождения, а также развернёт мобильный госпиталь. Предполагается, что заболевших окажется много.

Прокуратура Якутии проводит проверку.