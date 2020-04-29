Саратов, , 10:07 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 29 апреля общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 392 случаев, то есть за сутки выявили 33 новых зараженных.

Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в Саратове — восемь, в Ершовском районе — пять, в Балашовском — четверо, в Балаковском и Федоровском районах — по трое, в Озинском — два человека, в Аткарском, Энгельсском, Балтайском, Марксовском, Перелюбском, Краснокутском, Новобурасском, Хвалынском районах — по одному человеку.

Из числа пациентов с внебольничной пневмонией заражены 13 человек, 12 — контактные, пять случая заражения выявлены у прибывших из Москвы и имеющих признаки вирусной инфекции, трое — группы риска с признаками ОРВИ.

По возрасту: трое — дети до 14 лет, два человека — от 20 до 29 лет, трое — от 30 до 39 лет, семь пациентов — от 40 до 49 лет, восемь — от 50 до 59 лет, пятеро — от 60 до 65 лет, пять человек — старше 65 лет. Все пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением врачей, их состояние стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 28 апреля выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 359 человек.

Читайте также: В Саратовской области подтверждено 359 случаев заражения SARS-CoV-2