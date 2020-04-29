Пермь, , 09:56 — REGNUM Пермский край полностью выполнил норматив Минздрава РФ по формированию коечного фонда, запасу средств индивидуальной защиты и подготовке кадров. Однако регион пока отстает по оснащению аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На сегодняшний день в регионе развернуто 1 827 коек для пациентов с коронавирусом. Системой подачи кислорода и аппаратами ИВЛ оснащены 1 205 коек.

«Мы выполнили поручение президента и подготовили всё коечное пространство. Немного отстаем по оснащению аппаратами ИВЛ, сейчас их более 500, но законтрактовано еще 600 аппаратов. Небольшими партиями мы их получаем еженедельно», — сказал Дмитрий Махонин.

Запас защитных масок и перчаток сформирован на два месяца, а лекарств — на две недели. Медицинские учреждения полностью укомплектованы медперсоналом: задействовано 1058 врачей и 1722 медсестры. Переподготовку для лечения пациентов с COVID-19 прошли 8200 врачей и медсестер.

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеконференции с губернаторами и членами правительства о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. «Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто», — сказал глава государства.