Тамбов, , 09:56 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 29 апреля.

Заражение, в частности, подтверждено у четырёх детей от семи до 17 лет, самому старшему взрослому пациенту 82 года. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

В общей сложности в Тамбовской области подтверждено 537 случаев заражения коронавирусом. 83 человека выздоровели. В больницах остаются 210 человек, в том числе 135 с подтверждённым заражением, у 75 человек диагностирована пневмония.