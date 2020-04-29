Москва, , 10:05 — REGNUM Рассредоточенность населения по территории России и его низкая мобильность обусловили относительно невысокую заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране. Об этом говорится в аналитическом докладе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении. В нём перечислены основные причины более низкой заболеваемости в РФ по сравнению со странами, где зарегистрировано много пациентов с COVID-19.

Это снижение контактов между людьми в силу сильной рассредоточенности населения, его относительно низкая мобильность по сравнению с США и странами Европы. Кроме того, в России ограничены въездные туристические потоки и маршруты внутри страны, а зарубежная туристическая активность граждан не столь высока. Внутренний туризм, особенно зимний, не очень развит.

Эксперты также указали на высокий уровень вакцинации, оснащенность медучреждений, ограничение доступа коронавируса в страну благодаря решениям властей и высокий уровень тестирований.

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