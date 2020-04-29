Кейптаун, , 09:57 — REGNUM Представитель Совета ООН по правам человека предостерегала полицию в странах Африки от применения чрезмерной силы во время внедрения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Комиссара ООН по правам человека.

Мишель Бачелет призвала правительства стран Африки «признать, что угроза — это вирус, а не люди».

По данным Совета ООН по правам человека, ЮАР, Кения, Уганда и Руанда входят в число стран, где силы безопасности применяют репрессивные меры для реализации ограничений на передвижение. В организации сообщили, что более 17 000 жителей ЮАР были арестованы за нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Комиссар ООН по правам человека подчеркнула, что страны не должны использовать чрезвычайные полномочия в качестве меры подавления инакомыслия и осуществления контроля над населением. Она сказала, что выстрелы, задержания или оскорбление людей за нарушение комендантского часа, потому что они отчаянно ищут еду, недопустимы и незаконны.

В Кении представители 27 правозащитных организаций написали открытое письмо правительству, требуя, чтобы оно прекратило наказывать нарушителей комендантского часа, насильственно отправляя их в карантинные центры.

Как передают журналисты, в Африке выявили более 33 000 случаев заражения коронавирусом, из них около 1500 — с летальным исходом, а около 10 000 пациентов с COVID-19 выздоровели.