Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM В Свердловскую область прибыл гуманитарный груз для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Прибывшие 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «необходимы для 100-процентного завершения мобилизации медицинских учреждений для лечения больных COVID-19», уточняют в штабе. Свердловский минздрав уже поблагодарил компанию «Уральские авиалинии» и ее главу Сергея Скуратова за помощь в доставке груза.

Ранее в регионе развернули 2 тысячи 897 коек для лечения больных с коронавирусом. 2 тысячи 28 коек уже подключены к кислородной подводке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 539 случаев заражения новым коронавирусом. В последний раз было подтверждено сразу 85 новых случаев.

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