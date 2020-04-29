Красноярск, , 09:55 — REGNUM В Красноярском крае 30 апреля ожидаются опасные метеорологические явления — сильный порывистый ветер и ночные дожди с грозами. Об этом 29 апреля жителей предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 30 апреля ожидается сильный западный ветер 15−20 м/с., на порывах до 20 м/с. Ночью местами пройдут сильные дожди с грозами.

В центральных и южных районах края также сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса.

В Эвенкийском муниципальном районе 30 апреля ожидается сильный порывистый северо-западный ветер 15−18 м/с.

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