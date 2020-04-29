Москва, 29 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Префекта одного из административных округов Москвы доставили в больницу. Об этом 29 апреля сообщает Mash.
По данным источника, чиновника госпитализировали из административного здания. Ранее, отмечается в информации, он сдавал анализы на коронавирус. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.
Официального подтверждения информации пока нет, данные проверяются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки от последствий коронавируса скончались 67 человек.
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