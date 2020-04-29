Осло, , 09:40 — REGNUM Многопользовательская ролевая игра Age of Conan: Unchained получит масштабное дополнение под названием Onslaught. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 28 апреля на YouTube-канале издательства Funcom.

В Onslaught игроков ожидает множество нововведений: локации, сюжетные задания и предметы экипировки. Дата релиза дополнения пока не сообщается.

Напомним, Age of Conan: Unchained — это массовая многопользовательская ролевая игра от норвежской компании Funcom. Проект основан на произведениях о Конане-варваре писателя Роберта Говарда.

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