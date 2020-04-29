Пермь, , 09:36 — REGNUM В Пермском крае за две недели действия режима самоизоляции (1−15 апреля) снизилось количество возбужденных дел по наиболее распространенным преступлениям, например, грабежам, кражам, причинению тяжкого вреда здоровью. Вместе с тем отмечен рост числа дел по фактам разбоев, убийств и мошенничества, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным УМВД по региону, число уголовных дел, которые возбудили по фактам убийств, выросло вдвое: с четырех в 2019 году до восьми в 2020 году. Все преступления совершены на бытовой почве, зачастую на фоне распития спиртных напитков. По фактам мошенничества количество уголовных дел увеличилось с 228 до 333.

С 1 по 15 апреля 2020 года возбуждено восемь уголовных дел по фактам грабежей против 26 дел в 2019 году. Число уголовных дел по фактам краж сократилось с 647 до 589.

Депутат Пермской городской думы, экс-начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Павел Фадеев считает, что первоначальные выводы о криминогенной обстановке в регионе в условиях самоизоляции можно будет сделать по итогам анализа минимум за месяц. При этом следует учитывать не столько количество возбужденных уголовных дел, сколько количество зарегистрированных сообщений о преступлениях.