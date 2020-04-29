Ставрополь, , 09:55 — REGNUM Бывший старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте стал фигурантом уголовного дела из-за избиения подозреваемого. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый проводил обыск у жителя Пятигорска. Когда полицейский понял, что мужчина смыл в унитаз принадлежащее ему наркотическое вещество, он несколько раз ударил его кулаком по лицу. Этим экс-сотрудник полиции «существенно нарушил конституционные права и законные интересы мужчины».

В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.