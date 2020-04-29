Киев, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 456, достигнув отметки в 9866 случаев. Об этом сообщили 29 апреля в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По данным представителей центра, диагноз подтверждён, в частности, у 672 детей и 1976 медработников. Госпитализированы 3093 человека, из которых 136 детей и 333 медицинских работника. Аппарат искусственной вентиляции лёгких понадобился 129 людям, в том числе одному ребёнку и восьми медикам.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин», — сказано в сообщении.

Выздоровели 1103 человека, из них 237 медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске (переименован в Днепр) дома людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19 пометили жёлтыми объявлениями. Эта мера вызвала неоднозначную реакцию жителей города и правозащитников.

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