Гарленд, США, , 09:31 — REGNUM Шутер от первого лица Ion Fury выйдет на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch 14 мая 2020 года. Об этом разработчики из 3D Realms сообщили на своей странице в Twitter 28 апреля.

https://twitter.com/3DRealms/status/1255149819514912768

Игра на физических носителях поступит в продажу 26 июня 2020 года. Помимо этого, разработчики представили релизный трейлер консольной версии своего проекта.

Напомним, Ion Fury — это экшен-игра, выполненная в киберпанк-стилистике. Её релиз на PC состоялся в 2019 году.

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