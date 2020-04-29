Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии к утру 29 апреля. Об этом говорится на официальном интернет-ресурсе Stopcov.ge.

По официальным данным, общее число выявленных случаев инфицирования новым вирусом увеличилось на шесть до 517. Отдельной строкой учитываются трое заболевших COVID-19 за границей, которых привезли в Грузию.

Также в стране на 12 человек выросло количество выздоровевших от COVID-19, теперь их стало 168. На карантине находятся 5153 человек, в стационаре — 549.

Напомним, что в Грузии за все время наблюдения скончались шесть пациентов, заразившихся коронавирусом. По итогам 28 апреля число выявленных там случаев заражения коронавирусом выросло на 14 и достигло 511.