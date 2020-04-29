Ульяновск, 29 апреля 2020, 09:27 — REGNUM В Ульяновской области число инфицированных SARS-CoV-2 предварительно достигло 379 — при условии, если учитывать первичные тесты у 19 человек, давшие положительный результат на коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в вечернем обращении 28 апреля губернатор региона Сергей Морозов.
Глава региона констатировал, что в области «продолжается рост числа заболевших».
По его словам, 172 инфицированных выявлено в Карсунском районе, 91 — в Ульяновске, 22 человека — в Теренгульском районе, 15 — в Барышском, по 13 пациентов с коронавирусом — в Кузоватовском и Старокулаткинском районах.
Говоря о вновь инфицированных, глава региона также отметил, что «один человек был в предыдущие сутки снят с поезда и не является жителем области». В то же время десять человек вылечились.
Напомним, по состоянию на 28 апреля в России зарегистрировано 6 411 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.