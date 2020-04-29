Анкара, , 09:44 — REGNUM Власти Турции эвакуировали из ряда стран 390 своих граждан. Об этом 29 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, из Кении было привезено 119 человек, из Танзании — 153, также были вывезены 118 граждан из Боснии и Герцеговины и Хорватии.

Решение доставить граждан Турции домой было принято президентом страны Реджепом Эрдоганом — все, выразившие на то согласие, должны пройти карантин.

Напомним, на сегодняшний день власти Турции вернули в страну порядка 25 тыс. человек из 59 стран мира в рамках плана президента.