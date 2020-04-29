Москва, , 09:30 — REGNUM Сотрудники МВД должны получить доступ к банковской тайне, а само ведомство — заключить с Банком России соглашение об информационном взаимодействии. Такое предложение главы МВД Владимира Колокольцева изложено в письме председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, пишут 29 апреля «Известия».

Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере. В этой связи Колокольцев напомнил о выводе денег из банков «Открытие» и Промсвязьбанка.

Как указал министр, регулятор выявил нарушения ещё в 2016—2017 годах, но уголовное дело о выводе денег бывшими собственниками банков возбудили только через два года. За это время было похищено свыше 104 млрд рублей.

Такая ситуация возникла в том числе из-за невозможности «своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», говорится в письме министра.

Колокольцев добавил, что банки могут отказать в предоставлении материалов МВД, объясняя это неоднозначностью толкований закона. Направленные на исправление этой ситуации изменения подготовлены министерством, отмечено в письме.