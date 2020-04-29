Ташкент, , 09:21 — REGNUM Подключить все школы, больницы и сёла к высокоскоростному интернету поручил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом говорится в постановлении главы государства «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Согласно документу, учреждения здравоохранения, школы, детские сады и махалли подключат к интернету в 2020—2021 годах. Отдельное внимание уделяется повышению уровня грамотности населения в сфере цифровых технологий.

В частности, до 2022 года во всех регионах Узбекистана планируют открыть центры обучения цифровым знаниям. Власти республики планируют удвоить долю цифровой экономики в ВВП республики.

Напомним, 20 апреля в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций заявили, что снижение скорости мобильного интернета в стране связано с перегруженность сетевых узлов.

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