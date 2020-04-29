Москва, 29 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Маршрут циклона с тучами и сильным ветром пройдёт через Центральную Россию. Об этом 29 апреля сообщает центр «Фобос».
«Через Центральную Россию проляжет маршрут активного североатлантического циклона, сопровождаемого «полчищами» дождевых туч при ветре в порывах достигающем штормовых показателей», — говорится в прогнозе.
В Москве ожидается облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Температура воздуха в столице прогреется до 13 градусов, в Подмосковье — до 15 градусов. Скорость ветра в порывах будет достигать 20 м/с.