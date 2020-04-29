Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM Более 1,5 тыс. жителей Казахстана водворены в следственные изоляторы за нарушение режима чрезвычайного положения. Об этом 29 апреля заявил заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин на заседании парламента.

Депутат Сергей Звольский спросил замминистра, будут ли отпущены нарушители после отмены режима чрезвычайного положения. Ильин ответил, что административные аресты назначаются на срок от пяти до 15 дней.

«Если было принято решение о снятии режима ЧП, человек все равно должен полностью отбыть наказание», — уточнил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая. По его словам, после указанный даты планируется отменить режим.