Владивосток, , 09:16 — REGNUM В Приморье 29 апреля ввели запрет на проведение «шумных» ремонтных работ в жилых домах в период самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: вирусологи — за продление самоизоляции: все новости

По решению властей Приморья, в жилых помещениях разрешено проводить работы, связанные с повышенным шумом с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

«Мы продлеваем и даже усиливаем ограничительные меры, в том числе, и самоизоляции. Необходимо создать максимально комфортные условия для того, чтобы люди находились дома. Введение такого режима тишины — одна из мер. Это не значит, что ремонт делать нельзя. Просто давайте уважать друг друга и обустраивать свои жилища в установленное время», — пояснил губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, все прибывающие в аэропорт Владивостока пассажиры из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и заграницы, обязаны находиться под медицинским наблюдением в изоляции дома, либо в обсерваторе 14 дней.