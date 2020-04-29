Тбилиси, , 09:06 — REGNUM Смягчение карантина в Грузии, введенного из-за коронавируса SARS-CoV-2, будет зависеть от эпидемиологической обстановки, поэтому жителям страны нужно продолжать соблюдать рекомендации медиков. Об этом 29 апреля сказала глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Представитель правительства сообщила, что следующее смягчение режима карантина планируется сделать 4 мая, но этот шаг может быть отложен, если граждане будут вести себя безответственно, и эпидемиологическая обстановка станет хуже. Также Мезвришвили объяснила принцип поэтапного снятия ограничений.

«Мы будем исходить из того, что более опасно с эпидемиологической точки зрения. К примеру: та деятельность, которая в плане социальной дистанции или мобильности содержит в себе больше угроз — спортзалы, плавательные бассейны, то, открытие всего этого предполагается на более позднем этапе, и именно по этой логике составлен этот план правительства», — сказала Мезвришвили журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 27 апреля начали смягчать карантинный режим, введенный с режимом чрезвычайного положения с 21 марта. После 16 апреля рост заболеваемости COVID-19 стабилизировался и начал держаться в коридоре от 10 до 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданам Грузии напомнили: кладбища закрыты