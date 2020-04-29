Кызыл, , 09:02 — REGNUM За последние сутки на территории Тувы выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 34 человек.

«Один из новых случаев инфицирования относится к числу прямых контактов одной из ранее упомянутых работниц Перинатального центра Хакасии, госпитализированной в инфекционную больницу из Тандынского кожууна», — отметили в ведомстве.

У остальных четырёх десятков контактировавших с ней людей результаты тестов отрицательные.

Также за минувшие сутки после выздоровления выписали из больницы одного пациента. Всего на сегодняшний день завершили лечение девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие трое суток в республике не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.

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