Днепропетровск, Украина, 29 апреля 2020, 09:04 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) на домах, где живут люди, заболевшие COVID-19, появились предупреждающие объявления жёлтого цвета. Об этом сообщило 28 апреля «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
В пресс-службе мэрии города подтвердили информацию, что объявления появились на примерно 150 домах города. Подъезды этих домов будут чаще обрабатывать обеззараживающими средствами, а жителям раздадут антисептики.
Представитель правозащитной организации «Сич», юрист Виталия Серебрянская считает, что подобные листовки нарушают права человека.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 апреля на Украине зафиксировали 9410 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся 639 детей и 1843 медработника.
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