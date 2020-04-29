Днепропетровск, Украина, , 09:04 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) на домах, где живут люди, заболевшие COVID-19, появились предупреждающие объявления жёлтого цвета. Об этом сообщило 28 апреля «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

В пресс-службе мэрии города подтвердили информацию, что объявления появились на примерно 150 домах города. Подъезды этих домов будут чаще обрабатывать обеззараживающими средствами, а жителям раздадут антисептики.

Представитель правозащитной организации «Сич», юрист Виталия Серебрянская считает, что подобные листовки нарушают права человека.

«В подъездах люди часто друг друга знают и человека вычислить несложно. Мы советуем людям, если они чувствуют дискриминацию из-за обнародования данных, обращаться к региональному уполномоченному по правам человека или в полицию», — прокомментировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 апреля на Украине зафиксировали 9410 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся 639 детей и 1843 медработника.

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