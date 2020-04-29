Москва, , 08:58 — REGNUM Снятие ограничительных противокоронавирусных мер в настоящий момент преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, комментируя подписанный российским президентом Владимиром Путиным указ о новых нерабочих днях:

«Посмотрите на статистику. То, что я вижу каждый день на работе, никак не свидетельствует, к сожалению, о скором конце эпидемии. Число тяжелых пациентов у нас не снижается, а доля молодых людей среди заболевших продолжает оставаться высокой. Мне не нравится то, что происходит.

Поэтому для всех будет безопаснее, если мы продолжим ограничения и потерпим немножко. Будет лучше всем: и нам, и всем остальным. Посмотрите, на улице весна, все цветёт. Нужно немножко набраться терпения и все будет хорошо!»

Напомним, по состоянию на 28 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 8456 человек.

В ходе совещания с руководителями регионов России, посвященного противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое прошло в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин предложил продлить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Позднее появился соответствующий указ. С учётом праздничных майских дней нерабочий период в стране продлевается до 11 мая включительно.

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