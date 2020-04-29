Благовещенск, , 09:10 — REGNUM Начальником ГУ МЧС России по Амурской области назначен Игорь Смирнов. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Игорь Смирнов уроженец Магаданской области. Он окончил Благовещенское танковое командное училище, 8 лет отдал службе в армии.

Смирнов имеет большой опыт работы в условиях ЧС, он участвовал в ликвидации последствий наводнения в 2013 году, лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Камчатки Алексей Войтов оставил свой пост по собственному желанию.