Владивосток, , 09:01 — REGNUM Все прибывающие в аэропорт Владивостока пассажиры из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и заграницы обязаны находиться под медицинским наблюдением в изоляции дома, либо в обсерваторе 14 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Уведомление о соблюдении мер изоляции будут выдавать под роспись также всем пассажирам, прибывающим по железной дороге из других регионов страны.

Заезда новых вахтовиков на предприятия, где нет обсерваторов, быть не должно, такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

«Никаких самоуспокоений не должно быть, мы можем добиться снижения пика заболевания к 11 мая, если будем соблюдать все ограничительные меры», — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса несёт реальную и серьёзную угрозу населению, так считают 56% опрошенных жителей России.