Саратов, , 10:06 — REGNUM В Саратовской области с 29 апреля введен строгий карантин в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при областном правительстве, учреждения на 14 дней закрыты на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей и лиц, осуществляющих охрану. Руководителям организаций необходимо организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников и обеспечить запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на две недели. Запрещается допускать к исполнению служебных обязанностей людей старше 65 лет.

Разрешается временное перемещение до завершения ограничительных мероприятий проживающих граждан в семьи законных представителей, родных и близких при письменном согласии и взятых на себя обязательствах по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм по профилактике коронавирусной инфекции.

Подтвержденные случаи коронавируса обнаружены у сотрудников психоневрологических интернатов в Аткарском и Вольском районах.

В Саратовской области число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 392 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вводится режим полной самоизоляции в стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов.

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