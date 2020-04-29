Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Медицинские работники из специально сформированных бригад в Бурятии работают по 12 часов в сутки без выходных. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM медсестра районной больницы, в таком режиме они функционируют почти два месяца.

Она признаётся, что медики устали. Но также, по её словам, устали сидеть по домам жители.

При этом обещанных доплат они пока не видели. Медсестра выразила сомнение, что они относятся к сотрудникам, работающим с заражёнными коронавирусом. Их задача заключается в заборе проб у граждан, прибывших из Москвы и других неблагополучных регионов. При этом результаты почти всегда отрицательные.

«Но что-то, наверное, заплатят», — заметил водитель скорой.

Напомним, ранее власти республики обещали повысить зарплату врачам, медсёстрам и вспомогательному персоналу, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщало ИА REGNUM, у них будут стимулирующие выплаты в зависимости от федеральных коэффициентов.

Читайте также: Борющимся с коронавирусом медикам в Бурятии повысят зарплату