Москва, , 08:34 — REGNUM Пандемия коронавируса несёт реальную и серьёзную угрозу населению, так считают 56% опрошенных жителей России. Исследование провёл холдинг «Ромир» по заказу Фонда развития гражданского общества, пишут 29 апреля «Ведомости».

Проблемой распространения коронавируса в России озабочены 78% опрошенных. Принимают меры профилактики 90% граждан, они чаще моют руки, соблюдают режим самоизоляции и носят защитные маски.

Введение жесткого карантина и чрезвычайного положения (ЧП) на фоне эпидемии поддержали бы 65% опрошенных, однако 24% восприняли бы такие меры негативно. Действующие ограничения одобряют 58% опрошенных, не согласны с ними 13%.

В отношении граждан, создающих угрозу распространения вируса, нужны жёсткие ограничения, так считают 88% респондентов.

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