Москва, , 08:22 — REGNUM Самолет авиакомпании «Россия» доставит из Ташкента в Москву 174 российских гражданина. Об этом сообщили на странице консульского отдела посольства России в Узбекистане в Facebook.

Самолет вылетел 29 апреля в 6 часов 32 минуты (4:32 мск). На рейс допущены граждане, которые ранее зарегистрировались на посадку через сайт «Госуслуг».

Отмечается, что на рейс регистрировались жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, c 30 марта по 10 мая в Узбекистане приостановлено все транспортное сообщение. В России регулярное авиасообщение с другими странами закрыли с 27 марта.

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