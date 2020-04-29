Москва, , 08:13 — REGNUM Перевод российских школьников на дистанционное обучение может плачевно сказаться на качестве полученных ими знаний. К таким выводам пришли специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС, передаёт 29 апреля RT.

Если для начальных классов негативные последствия такого перевода очевидны — школьникам необходим контакт с учителем, и без него они будут испытывать трудности во время учёбы, в том числе психоэмоционального характера, — то для средних и старших классов речь идёт о возможном ухудшении результатов.

Эксперты предполагают, что оценки учеников 4−8-х и 10-х классов могут снизиться по причине отсутствия очных занятий и общего снижения мотивации к обучению. Впрочем, объясняют в центре, у школьников будет возможность наверстать упущенное и лучше подготовиться к экзаменам, если пандемия продлится до осени текущего года.

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