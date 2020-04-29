Абакан, , 07:57 — REGNUM Власти Хакасии на волне общественного резонанса дали комментарий по ситуации вокруг медиков, не получивших положенных дополнительных выплат по коронавирусу.

Как сообщили ИА REGNUM 29 апреля в республиканском минздраве, медикам «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой» полагаются денежные выплаты по федеральным и региональным постановлениям.

Выплаты из федерального бюджета (по постановлению №415) назначены врачам, среднему медперсоналу скорой помощи, первичного медико-санитарного звена за выезды к пациентам с коронавирусом. Работники стационаров, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, должны получить деньги за фактическое количество дней лечения, подчеркнули в министерстве.

Первые выплаты были произведены за март и пришли на текущей неделе Абаканской станции скорой медицинской помощи, Республиканской клинической инфекционной больнице, Саяногорской межрайонной больнице. Следующие выплаты намечены на 30 апреля. Как отметили в минздраве, деньги получат работники Республиканской клинической инфекционной больницы, Боградской и Усть-Абаканской районных больниц, Абазинской городской больницы, Абаканской, Саяногорской и Черногорской городских станций скорой медицинской помощи, Саяногорской межрайонной и Черногорской межрайонной детских больниц, Ширинской и Аскизской межрайонных больниц, Республиканской детской клинической больницы.

Выплаты из федерального бюджета (по постановлению №484) за работу с заражёнными коронавирусом пациентами получат медики скорой помощи и водители, а также медработники стационаров, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. В министерстве здравоохранения Хакасии сообщили, что деньги за апрель поступят на счета учреждений 30 апреля. Медики получат их 6,7 мая.

Также медики, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами, должны получить выплаты из регионального бюджета. Выплаты за март обещают произвести 30 апреля.

Фактическая сумма выплат у каждого медработника «будет зависеть от количества отработанных смен и у каждого сотрудника будет индивидуальной», подытожили в хакасском министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля местные и федеральные СМИ обнародовали информацию о том, что некоторые врачи в Хакасии до сих пор не получили обещанных выплат за повышенную нагрузку в условиях распространения коронавируса.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии разобраться в указанной ситуации.

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