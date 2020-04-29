Амстердам, , 07:57 — REGNUM В Нидерландах специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды, Нидерландского объединения реаниматологов и Национального координационного центра по распределению пациентов пришли к выводу, что обеспеченность реанимации койко-местами должна быть увеличена с 1.150 до 1.531 коек на постоянной основе. Увеличение числа койко-мест необходимо, чтобы и в ближайшие годы обеспечить надлежащий уход за коронапациентами.

По мнению специалисты, для обеспечения группового иммунитета необходимо заражение вирусом COVID-19 60% населения. Предположительно при таком развитии событий в реанимации может оказаться 0,45% населения, или 37.500 в течении трёх лет. В таком случае в реанимации на постоянной основе потребуется 639 мест для коронапациентов.

Председатель Нидерландского объединения реаниматологов Дидерик Гоммерс заявил, что число коронапациентов в реанимации в течении лета может снизиться. Однако, по его словам, осенью следует ожидать новый рост числа таких пациентов.