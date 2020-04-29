Новосибирск, , 07:55 — REGNUM Кратно увеличить тестирование населения на заражение коронавирусной инфекцией призвал 29 апреля власти сибирских регионов полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в ходе заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«В принципе, за последние сутки у нас рост не такой большой, но сегодня надо кратно увеличить тестирование», — сказал он.

Он добавил, что в случае выявления пациентов с COVID-19 ответственным лицам необходимо проводить «эпидрасследование» с целью установления круга лиц, с которыми контактировали заразившиеся.

Меняйло поблагодарил губернаторов за организованную в регионах работу, связанную с выполнением поручения президента России по развертыванию дополнительных коек для возможного приёма больных, и призвал не снижать её темпы.

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