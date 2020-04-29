Веллингтон, , 07:55 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 1474. В настоящее время в больницах Новой Зеландии проходят лечение шесть человек, 1229 уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о победе над коронавирусом в стране. В связи с этим был ослаблен ряд ограничений, введенных при режиме чрезвычайной ситуации.

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