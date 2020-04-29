Амстердам, , 07:53 — REGNUM В Нидерландах предупреждают, что к 11 маю в стране ещё может сохранится дефицит тестов на коронавирус. С 11 мая начальные школы возвращаются к занятиям, однако это предполагает возможность проводить тесты для учителей и школьников. В конце марта министр здравоохранения Уго де Йонге обещал, что к середине апреля в наличии будет 17.500 тест-наборов. На самом деле специалисты сомневаются, что это количество будет достигнуто даже в середине мая.

Для проведения тестов в медицинских и начальных школьных учреждениях требуется 10.000 тест-наборов в день, однако Нидерланды по прежнему испытывают дефицит ресурсов для производства этих наборов.

Специальная рабочая группа, которой поручено обеспечение здравоохранения и образования тест-наборами, отказывается гарантировать наличие достаточного количества тест-наборов в мае. Вместе с тем представитель рабочей группы заявил о поступающих сигналах, которые вселяют надежду.