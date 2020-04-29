Улан-Удэ, , 07:53 — REGNUM В Бурятии изучают возможность введения пропускного режима для контроля за передвижениями граждан. По словам главы республики Алексея Цыденова, техническая возможность ввести электронные пропуска есть уже сейчас.

«Система электронных пропусков в первую очередь нужна для контроля бытовых выходов, вроде похода в магазин. Мы смотрим на развитие ситуации, если потребуется, то введем пропуска для выхода из дома по бытовым целям», — передаёт его слова «Байкал-Daily».

Вместе с тем к контролю за соблюдением режима самоизоляции подключатся сотрудники Росгвардии. Глава отметил, что понимает усталость людей, но желание праздника не должно вести к нарушению правил.

Напомним, ранее власти республики призвали жителей участвовать в контроле за соблюдением мер профилактики коронавируса, став общественными контролерами. Как сообщало ИА REGNUM, они могут следить за соблюдением социального дистанцирования в местах массового пребывания людей, а также наличием масок и перчаток у работников в магазинах.

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