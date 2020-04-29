Бишкек, , 07:47 — REGNUM Еще 21 случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Киргизии за прошедшие сутки, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На 29 апреля 2020 года по республике зарегистрирован 21 новый случай СOVID-19», — сообщили в штабе.

Отмечается, что шестеро новых пациентов — медицинские работники. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Киргизии достигло 729. С начала пандемии в стране выздоровели 437 человек, еще восемь — скончались от осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Киргизии отчитался о распределении средств индивидуальной защиты среди медработников страны, борющихся с коронавирусной инфекцией. По его данным, минздрав получил 482 тыс. медицинских масок в качестве гуманитарной помощи, из них около 370,8 тысячи уже раздали медикам.

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