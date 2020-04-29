Пермь, , 07:46 — REGNUM В Перми педиатрическое отделение детской клинической больницы № 13 закрыто на карантин по коронавирусу, сообщает краевой минздрав.

По предписанию главного санитарного врача Пермского края на две недели введен запрет на выписку и прием пациентов. Причиной ограничительной меры стал положительный результат теста на коронавирус у одного сотрудника отделения.

Определён круг контактов с зараженным медиком. Организовано меднаблюдение. В отделении находятся два пациента и семь медработников, изолированы на дому восемь сотрудников. Взяты пробы на исследование у всех сотрудников и пациентов. Результаты отрицательные.