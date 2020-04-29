Берлин, , 07:43 — REGNUM Число случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии за сутки увеличилось на 1304 и составило 157 641, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, выросло и число летальных исходов среди больных с COVID-19 с 5952 до 6115. При этом в стране за время эпидемии излечились более 120 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Германии полиция задержала более ста протестующих, недовольных действием карантинных мероприятий на территории страны.

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