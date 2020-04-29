Горно-Алтайск, , 07:42 — REGNUM На территории Республики Алтай отмечается высокая численность клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, к настоящему времени зарегистрировано 546 пострадавших от их укусов. За минувшую неделю за помощью к врачам обратились 274 человека.

К числу неблагополучных в этом отношении отнесены окраинные микрорайоны столицы республики Горно-Алтайска. В сёлах же клещи могут атаковать людей и животных прямо во дворах.

«Даже перечисленные факты говорят о том, что клещей много и встретить их можно в населённом пункте, рядом с домом», — отмечают специалисты.

При этом треть пострадавших были покусаны клещами на природе. По мнению сотрудников управления, это говорит о недостаточном соблюдении режима самоизоляции.

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