Москва, , 07:41 — REGNUM Существует повышенная вероятность высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах летом 2020 года, заявил 29 апреля журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, предстоящее лето станет напряжённым и сложным, а естественные пожары, возникающие без участия человека, могут начаться уже во второй половине мая.

«Лето прогнозируется с положительными аномалиями по отношению к норме, потому существует повышенная вероятность четвертого и пятого уровня пожарной опасности — высокой и чрезвычайной», — сказал эксперт.

Он не исключил, что в середине мая в России могут пройти затяжные дожди, которые отодвинут период пожароопасности на небольшой срок, однако сильно рассчитывать на них не стоит.

Ранее Вильфанд сообщал, что предстоящим летом температура в европейской части России будет выше нормы.

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