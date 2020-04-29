Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила, что сегодня, 29 апреля 2020 года, выйдет The Battle on Scarif — последнее дополнение игры Star Wars Battlefront 2. Об этом сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики отметили, что после релиза The Battle on Scarif игра будет «завершена». При создании этого дополнения создатели игры вдохновлялись фильмом «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», однако оно будет сфокусировано на событиях оригинальной трилогии «Звёздные войны».

Игрокам, не желающим участвовать в многопльзовательских битвах, будет предоставлена возможность сражаться против искуственного интеллекта игры. Геймеры также получат новые «косметические» элементы: жёлтый световой меч Рэй, восстановленную маску Кайло Рена и одежду Императора Палпатина.

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