Благовещенск, , 07:48 — REGNUM Более 500 специалистов подготовили в Амурской области для лечения COVID-19, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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В медучреждениях региона создан запас средств индивидуальной защиты. Сейчас имеется более 425 тыс. разовых масок, этого хватит на 69 дней, 11 369 защитных костюмов (6 дней), 199 аппаратов для дистанционного измерения температуры, 414 пар бахил, 2049 пар перчаток (89 дней).

30 апреля в регионе по линии гуманитарной помощи ждут поступления 3 500 защитных костюмов, прочих защитных средств для медиков.

До 7 мая в Приамурье поступит крупная партия защитных средств по линии Минпромторга России.

Для лечения больных с коронавирусом в регионе подготовлено 566 специалистов, в том числе 191 врач. В Амурской области сформировано 25 бригад скорой медпомощи для заражённых коронавирусом, что составляет 100% от потребности.

В регионе создан двухмесячный запас антибактериальных, дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по состоянию на 28 апреля выявлен в общей сложности 41 случай заражения коронавирусом.