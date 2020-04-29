Владивосток, , 07:30 — REGNUM 29 апреля в небе над Владивостоком лётчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировочные полёты в рамках подготовки к пролёту авиации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Генеральная репетиция воздушного парада намечена на 7 мая, а сегодня прошла уже четвёртая совместная тренировка пилотов морской авиации и ВКС.

В воздушной части праздничных мероприятий в столице Приморского края 9 мая планируется задействовать 21 летательный аппарат. Уточняется, что ТОФ представит для участия в парадном строю 11 самолётов и вертолётов, остальные будут представлять ВВС и ПВО округа.

В праздничный день зрители увидят в небе над Владивостоком дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, высотные истребители МиГ-31, тяжёлые истребители Су-35, палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52.