Пермь, , 07:22 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число выздоровевших пациентов, которые получали лечение от COVID-19. За истекшие сутки, на утро 29 апреля, из больниц выписаны семь человек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Среди выздоровевших три женщин и четверо мужчин. Возраст трех пациентов младше 37 лет, трех — старше 65 лет и еще одного — 50 лет.

На сегодняшний день общее число выздоровевших пермяков составляет 74 человека.

По данным минздрава региона, на 28 апреля на территории края числился 471 зараженный коронавирусом. Всего под наблюдением врачей проходили лечение 397 человек. Зафиксировано семь смертельных случаев от последствия коронавирусной инфекции.