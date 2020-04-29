Абакан, , 07:18 — REGNUM Информацию журналистов о том, что выделенные и отправленные из федерального бюджета дополнительные деньги для работающих в условиях пандемии коронавируса сотрудников медицинских служб так и не дошли до некоторых получателей в Хакасии, проверит Следственный комитет.

Как сообщили ИА REGNUM в СК России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководства ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии разобраться в указанной ситуации.

По данным журналистов, без положенных выплат остались медики из города Абакана.

Как сообщало ИА REGNUM, хакасские медики, не получившие выплат, утверждают, что уже обращались во все инстанции.

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